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الجنيه المصري يواصل الهبوط في السوق الرسمي ويصل إلى 7.46 جنيه للدولار

Wed Jan 28, 2015 10:17am GMT
 
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القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي اليوم الاربعاء وفقد ثلاثة قروش في سابع تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.46 جنيه للدولار.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيه مقارنة مع 7.4301 يوم الاثنين.

وبدأ البنك المركزي الاسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 