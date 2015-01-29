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الخميس 29 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل جنديين إسرائيليين في عملية لحزب الله على الحدود ونتنياهو يتوعد بالرد.
* إسرائيل تنفي أسر أي جندي من جنودها في هجوم حزب الله.
* متحدث باسم قوة الأمم المتحدة: مقتل أحد جنود القوة بلبنان.
* الأردن مستعد للافراج عن سجينة إذا أفرجت الدولة الإسلامية عن طياره.
* الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته ضربت مواقع للجيش السوري.
* الجيش الأمريكي: التحالف يواصل هجماته على أهداف للدولة الإسلامية قرب كوباني.
* لافروف: الحرب ضد الارهاب يجب ان توحد المعارضة السورية والحكومة. يتبع