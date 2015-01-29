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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 29, 2015 5:09am GMT
 
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الخميس 29 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل جنديين إسرائيليين في عملية لحزب الله على الحدود ونتنياهو يتوعد بالرد.

* إسرائيل تنفي أسر أي جندي من جنودها في هجوم حزب الله.

* متحدث باسم قوة الأمم المتحدة: مقتل أحد جنود القوة بلبنان.

* الأردن مستعد للافراج عن سجينة إذا أفرجت الدولة الإسلامية عن طياره.

* الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته ضربت مواقع للجيش السوري.

* الجيش الأمريكي: التحالف يواصل هجماته على أهداف للدولة الإسلامية قرب كوباني.

* لافروف: الحرب ضد الارهاب يجب ان توحد المعارضة السورية والحكومة.   يتبع
 