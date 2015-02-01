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الجنيه المصري يواصل الهبوط في مزاد المركزي ويصل إلى 7.51 جنيه للدولار

Sun Feb 1, 2015 10:29am GMT
 
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القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 7.51 جنيه للدولار في أحدث مزاد للبنك المركزي اليوم الأحد بانخفاض قرشين عن سعر يوم الخميس.

وهذا هو تاسع تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.

وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5101 جنيه مقارنة مع 7.4901 أمس الأربعاء.

وبدأ البنك المركزي منذ اسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
 