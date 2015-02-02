الجنيه المصري يفقد قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 7.53 جنيه للدولار في أحدث مزاد للبنك المركزي اليوم الاثنين كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه.

وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك في نهاية الاسبوع الماضي بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه.

وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقارنة مع 7.5101 أمس الأحد.

وبدأ البنك المركزي منذ اسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.