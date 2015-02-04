إعادة-صحيفة: 10 مليارات دولار ودائع لمصر من 3 دول خليجية قبل قمة مارس
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القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة اليوم السابع المصرية المحلية اليوم الاربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إن السعودية والإمارات والكويت ستقدم لمصر عشرة مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس اذار.
وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الثلاث بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013 اثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس آذار سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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