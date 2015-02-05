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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 5, 2015 4:57am GMT
 
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الخميس 5 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* العاهل الأردني يتعهد بحرب "بلا هوادة" على تنظيم الدولة الإسلامية

* الأردن يعدم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي بعد مقتل الكساسبة.

* بوتين يزور مصر في 9 فبراير.

* مسؤولون أمريكيون: الإمارات تعلق مشاركتها في الضربات ضد الدولة الاسلامية.

* المرصد السوري: تنظيم الدولة الإسلامية قتل 50 أسيرا في سوريا هذا العام.

* احتجاز 3 من جنوب السودان بعد هبوط طائرة للأمم المتحدة بمنطقة للمتمردين.

* رئيس الوزراء التونسي المكلف يتعهد ببسط الاستقرار والتصدي للمتشددين.   يتبع
 