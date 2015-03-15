الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء لبيع دولارات اليوم الأحد ولم يطرأ على السعر تغيير في السوق السوداء .

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار للبيع وباع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار بدون تغيير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية.

ويثني سقف الودائع عن استخدام السوق السوداء بحرمان من يريدون شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

وقال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.67 جنيه مقابل الدولار اليوم الأحد دون تغيير عنه قبل اسبوع.