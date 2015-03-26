الخميس 26 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* السعودية تعلن أنها بدأت عمليات عسكرية في اليمن بشن ضربات جوية بالتنسيق مع تحالف يضم عشر دول بهدف التصدي للمقاتلين الحوثيين الذين يحاصرون مدينة عدن الجنوبية التي لجأ إليها رئيس البلاد.

* وزير الخارجية اليمني رياض ياسين يقول إن الضربات الجوية التي بدأت بقيادة السعودية تستهدف القوة الجوية لميليشيا الحوثيين وقدرتها على اطلاق صواريخ.

* البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجاز تقديم مساعدة لوجستية ومخابراتية لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن لدحر مقاتلي جماعة الحوثي.