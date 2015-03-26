الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 26 مارس آذار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس واستقرت العملة المصرية في السوق السوداء أيضا.

ويبقي البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.7 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأربعاء.

وذكر متعاملون في السوق السوداء أن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.

ويساعد سقف الودائع في الحد من استخدام السوق السوداء بحرمان من يريدون شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

وقال متعاملان إنه جرى بيع الدولار بسعر 7.65 جنيه اليوم في السوق السوداء بدون تغيير عن يوم الأربعاء.