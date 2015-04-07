المركزي المصري: الاحتياطي الأجنبي يتراجع إلى 15.291 مليار دولار في نهاية مارس

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت إلى 15.291 مليار دولار في نهاية مارس أذار من 15.456 مليار دولار في فبراير شباط.

وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. لكنها ارتفعت مجددا بفضل مساعدات خليجية بمليارات الدولارات تدفقت على مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.