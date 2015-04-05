مقدمة 1-المركزي المصري يبيع 281 مليون دولار لتغطية طلبات السلع الغذائية

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القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ببيع 281 مليون دولار في سوق ما بين البنوك (انتربنك) لتغطية جميع طلبات السلع الأساسية الغذائية والتموينية القائمة لدى البنوك.

ويطرح البنك بالفعل عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وقام البنك المركزي بعدة إجراءات في الفترة الماضية للقضاء على السوق السوداء للعملة من أهمها السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.