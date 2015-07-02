مصحح-الجنيه المصري يتراجع إلى 7.63 في العطاء الرسمي
(لتصحيح القيمة المبيعة في الفقرة الثانية إلى 38.8 مليون دولار)
القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 7.63 جنيه للدولار من 7.53 في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وذلك في أول خفض رسمي منذ فبراير شباط.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.8 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.6301 جنيه للدولار.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية لكن مازالت هناك سوق سوداء للعملة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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