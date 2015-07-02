مصحح-الجنيه المصري يتراجع إلى 7.63 في العطاء الرسمي

(لتصحيح القيمة المبيعة في الفقرة الثانية إلى 38.8 مليون دولار)

القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 7.63 جنيه للدولار من 7.53 في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وذلك في أول خفض رسمي منذ فبراير شباط.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.8 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.6301 جنيه للدولار.