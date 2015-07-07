مقدمة 2-المركزي المصري يبقي سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار

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من إيهاب فاروق

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة بعد تراجعه 20 قرشا على مدى الأيام القليلة الماضية.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 39.6مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد الماضي.

وكان أحد المتعاملين قال لرويترز "البنك المركزي أبقى سعر الجنيه دون تغيير عن عطاء يوم الأحد عند 7.73 جنيه للدولار."

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحد في مقابلة تلفزيونية إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة.

وفي لقاء مع قناة "اليوم" الفضائية قال رامز "ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار... هذه حركة عادية. التحرك 2.5 بالمئة وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. إن شاء الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل."