مصر تتوقع جمع 2.5 مليار دولار من طرح اراض جديدة على المغتربين

القاهرة 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن الحكومة وافقت على طرح أراض جديدة على المصريين العاملين في الخارج بعدة مدن وتتوقع حصيلة قدرها 2.5 مليار دولار من بيع هذه الأراضي.

وأوضح بيان أصدره مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت طرح 9100 قطعة أرض بمدن بدر وأسوان الجديدة والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة.

وقال مدبولي للصحفيين إن الإيرادات المتوقعة 2.5 مليار دولار وهي القيمة ذاتها لإجمالي الأراضي السابقة التي طرحت على المصريين في الخارج.

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير عملة صعبة للبلاد وأن أسعار قطع الأراضي ستزيد في القاهرة الجديدة بما يصل إلى 10 بالمئة عن المرحلة السابقة.

وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك في 2011 .

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.