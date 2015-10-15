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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 15, 2015 5:25am GMT
 
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الخميس 15 أكتوبر تشرين الاول

أهم الأنباء الإقليمية

* مسؤول امريكي: واشنطن وموسكو قريبتان من التوصل لوثيقة بشان السلامة الجوية فوق سوريا

* مصادر: الجيش السوري وحلفاؤه يستعدون لهجوم بري في منطقة حلب

* وزارة الدفاع: السلاح الجوي نفذ 41 طلعة بسوريا خلال 24 ساعة ماضية ودمر "ورش للإرهابيين" تستخدم في تصنيع مواد ناسفة لانتحاريين قرب حلب

* وفد من برلمان إيران يزور سوريا قبل هجوم مشترك

* لافروف: واشنطن ترفض تعميق المحادثات العسكرية بشأن سوريا.

* لافروف: لم تطلب أي دولة أخرى غير سوريا مساعدة عسكرية من روسيا   يتبع
 