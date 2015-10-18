Sun 25 Dec 2016 | 3:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

متعاملون: المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 10 قروش إلى 7.93 للدولار

Sun Oct 18, 2015 9:11am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الأحد عشرة قروش أخرى ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه يوم الخميس.

وهذا ثاني خفض للعملة بعد أن نزل الجنيه عشرة قروش في عطاء يوم الخميس وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وتصدر في وقت لاحق اليوم نتائج أحدث عطاء للمركزي لبيع الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 