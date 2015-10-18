متعاملون: المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 10 قروش إلى 7.93 للدولار

القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الأحد عشرة قروش أخرى ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه يوم الخميس.

وهذا ثاني خفض للعملة بعد أن نزل الجنيه عشرة قروش في عطاء يوم الخميس وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.