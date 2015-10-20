مقدمة 1-الجنيه يستقر في مزاد المركزي المصري ويتهاوى في السوق الموازية

(لإضافة نتيجة العطاء الرسمي وتعليقات وسعر السوق الموازية وخلفية)

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ثبت البنك المركزي المصري سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة اليوم الثلاثاء عند 7.93 جنيه للدولار بعد ان سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا وسط أزمة في العملة الصعبة.

وهوى الجنيه إلى مستويات قياسية جديدة في السوق السوداء عقب مزاد المركزي اليوم وسط نقص في المعروض من الدولار.

وتفاقمت أزمة شح العملة الصعبة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وباع البنك المركزي في مزاد اليوم 37.8 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر الأحد الماضي.

وكان الجنيه قد اخترق حاجز الثمانية جنيهات للدولار في البنوك للمرة الأولى على الاطلاق يوم الأحد عقب مزاد المركزي بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.

وأفاد متعاملون لرويترز بأن الجنيه واصل تراجعه بشدة في السوق الموازية اليوم حيث بلغ ما بين 8.50 و8.60 جنيه للدولار بعد أن هبط إلى 8.40 جنيه يوم الأحد.