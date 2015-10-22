الجنيه يستقر في مزاد المركزي المصري ويرتفع في السوق الموازية

القاهرة 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري ثبت سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الخميس عند 7.93 جنيه للدولار.

وذكر متعاملون في السوق الموازية للعملة لرويترز أن الجنيه ارتفع عشرة قروش ليصل إلى 8.50 جنيه للدولار اليوم وسط اختفاء طلبات الشراء بعد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بداية من 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان البنك المركزي سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 رغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية منذ منتصف 2013.

وتصدر في وقت لاحق اليوم نتائج أحدث عطاء للمركزي لبيع الدولار.

وقال متعامل لرويترز "ارتفاع الجنيه اليوم في السوق الموازية هو رد فعل للإعلان عن تعيين طارق عامر محافظا للمركزي.. مفيش طلبات على الدولار اليوم رغم توافره لدينا. نتوقع ارتفاع أكثر للجنيه بنهاية اليوم."

وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.