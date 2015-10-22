مقدمة 1-الجنيه المصري يستقر في مزاد المركزي ويرتفع في السوق الموازية

(لإضافة نتيجة العطاء الرسمي)

القاهرة 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ثبت البنك المركزي المصري سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس عند 7.93 جنيه للدولار بعد أن سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا وسط أزمة في العملة الصعبة.

وباع البنك المركزي في مزاد اليوم 37.8 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر الثلاثاء الماضي.

وذكر متعاملون في السوق الموازية للعملة لرويترز أن الجنيه ارتفع عشرة قروش ليصل إلى 8.50 جنيه للدولار اليوم وسط اختفاء طلبات الشراء بعد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بداية من 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 رغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية منذ منتصف 2013.

وقال متعامل لرويترز "ارتفاع الجنيه اليوم في السوق الموازية هو رد فعل للإعلان عن تعيين طارق عامر محافظا للمركزي.. لا توجد طلبات على الدولار اليوم رغم توافره لدينا. نتوقع مزيدا من الارتفاع للجنيه بنهاية اليوم."

وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.