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انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر

Mon Oct 26, 2015 9:29am GMT
 
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القاهرة 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية اليوم الاثنين إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر أيلول من 462.1 مليون دولار في أغسطس آب.

ويعني هذا انخفاض إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 13.3 مليون دولار من القناة.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في سبتمبر أيلول انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس آب الماضي قناة السويس الجديدة وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.
 