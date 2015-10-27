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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 27, 2015 5:28am GMT
 
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الثلاثاء 27 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الامم المتحدة: نزوح 120 ألف شخص في اكتوبر بسبب تصاعد العنف في سوريا

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* ألمانيا لا ترى للأسد دورا في حكومة انتقالية في سوريا

* مقتل شرطيين وسبعة من مقاتلي الدولة الاسلامية في جنوب شرق تركيا   يتبع
 