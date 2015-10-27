الثلاثاء 27 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الامم المتحدة: نزوح 120 ألف شخص في اكتوبر بسبب تصاعد العنف في سوريا

* نتنياهو يقترح حرمان فلسطينيين في القدس الشرقية من بعض المزايا

* التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 15 غارة على "الدولة الإسلامية" في العراق

* قتيل في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على مسجد للشيعة في السعودية

* مصادر: مقتل 7 في هجوم انتحاري على موكب للشيعة في بغداد

* ألمانيا لا ترى للأسد دورا في حكومة انتقالية في سوريا