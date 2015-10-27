الجنيه المصري مستقر بعطاء المركزي ومتراجع بالسوق الموازية

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر صرف الجنيه المصري في عطاء الدولار اليوم الثلاثاء حيث باع البنك المركزي 37.8 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار لكن سعر العملة تراجع في السوق الموازية.

واستقر السعر الرسمي لبيع الدولار دون تغير عن سعر يوم الأحد لكن أحد المتعاملين قال إن السعر بلغ 8.30 جنيه في السوق الموازية اليوم الثلاثاء مقارنة مع 8.25 يوم الأحد.

كانت مصر أعلنت يوم الأربعاء تعيين المصرفي طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز في خطوة رحب بها المتداولون الذين يتوقعون نهجا جديدا يساعد على تخفيف حدة أزمة العملة في البلاد.

وتسعى مصر إلى القضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بقوة في فترة من الفترات وذلك من خلال إجراءات من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه عن السعر الرسمي.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه للدولار حتى يوليو تموز قبل أن يسمح له بالنزول إلى 7.7301 جنيه ثم سمح له بالانخفاض 0.20 جنيه هذا الشهر ليصل إلى 7.9301 جنيه.