مصحح-السيسي: لا مشاكل في توفير الغاز لأي مصنع في مصر بنهاية نوفمبر

(لتصحيح السنة في الفقرة الخامسة)

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن بلاده لن تواجه أي مشاكل في توفير الغاز لأي مصنع في مصر بنهاية نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون المصري "آخر 11 (نوفمبر تشرين الثاني).. لا مشكلة غاز لأي مصنع في مصر.. لا الموجود ولا اللي هيتعمل."

ولم يذكر تفاصيل بهذا الصدد.

وتعاني المصانع المصرية بسبب نقص الغاز وتوقف بعضها عن الانتاج لفترات طويلة بسبب هذه المشكلة.

وأضاف السيسي أنه بحلول مايو أيار 2016 ستضاف 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.

وقال "نحن في حاجة لإجمالي 150 مليار جنيه لحل مشكلة الكهرباء في 2015 والسنوات المقبلة."

وتعهد السيسي باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر الجاري. وقال "آخر هذا الشهر ستنهي الدولة تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب."