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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 8, 2015 4:58am GMT
 
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الأحد 8 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* محققون: الطائرة الروسية انشطرت في الجو بعد ضوضاء مفاجئة

* فوضى في مطار شرم الشيخ مع تزايد الشكوك بأن قنبلة اسقطت طائرة روسية

* صحيفة: طائرة ركاب بريطانية تفادت صاروخا قرب شرم الشيخ في أغسطس

* مصادر: مقتل تسعة في هجوم انتحاري وتفجير قنبلتين في بغداد ومحيطها

* منظمتان: الدولة الإسلامية تفرج عن 37 مسنا من المسيحيين الآشوريين بسوريا

* الجيش الأمريكي: التحالف نفذ 20 غارة جوية في العراق وسوريا

* العاهل المغربي: الحكم الذاتي أقصى ما نستطيع تقديمه للصحراء الغربية   يتبع
 