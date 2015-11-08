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الأحد 8 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* محققون: الطائرة الروسية انشطرت في الجو بعد ضوضاء مفاجئة
* فوضى في مطار شرم الشيخ مع تزايد الشكوك بأن قنبلة اسقطت طائرة روسية
* صحيفة: طائرة ركاب بريطانية تفادت صاروخا قرب شرم الشيخ في أغسطس
* مصادر: مقتل تسعة في هجوم انتحاري وتفجير قنبلتين في بغداد ومحيطها
* منظمتان: الدولة الإسلامية تفرج عن 37 مسنا من المسيحيين الآشوريين بسوريا
* الجيش الأمريكي: التحالف نفذ 20 غارة جوية في العراق وسوريا
* العاهل المغربي: الحكم الذاتي أقصى ما نستطيع تقديمه للصحراء الغربية يتبع