الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي ويتحسن بالسوق الموازية

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - استقر سعر صرف الجنيه المصري في عطاء الدولار اليوم الأحد حيث باع البنك المركزي 40 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.9301 جنيه للدولار لكن سعر العملة المصرية ارتفع في السوق الموازية.

واستقر السعر الرسمي دون تغير عن سعر يوم الخميس لكن أحد المتعاملين قال إن السعر بلغ 8.50 جنيه في السوق الموازية اليوم مقارنة مع 8.52 يوم الخميس.

وأعلنت مصر الشهر الماضي تعيين المصرفي طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز في خطوة رحب بها المتعاملون الذين يتوقعون نهجا جديدا قد يساعد على تخفيف حدة أزمة العملة في البلاد.

وسعت مصر إلى القضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بقوة في فترة من الفترات وذلك من خلال إجراءات من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه عن السعر الرسمي.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر حتى يوليو تموز قبل أن يسمح له بالنزول إلى 7.7301 جنيه ثم بالانخفاض 0.20 جنيه هذا الشهر ليصل إلى 7.9301 جنيه.