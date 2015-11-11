وزير السياحة: مصر ستخسر 2.2 مليار جنيه شهريا بسبب قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر

القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع اليوم الأربعاء إن مصر ستخسر 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر لمصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.

وقال زعزوع في مؤتمر صحفي إن الخسائر قد تصل إلى 6.6 مليار جنيه إذا استمر تعليق السفر لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت عدة شركات طيران علقت رحلاتها لمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تحطم الطائرة في 31 اكتوبر تشرين الأول الذي يعتقد محققون وحكومات غربية إنه ربما يكون قد نجم عن قنبلة.

وجرى إجلاء آلاف السياح الروسي والبريطانيين من شرم الشيخ إلى بلادهم.