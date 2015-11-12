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متعاملون: المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه عند 7.7301 للدولار في عطاء

Thu Nov 12, 2015 9:19am GMT
 
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القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي للعملة الأجنبية اليوم الخميس بعد أن فاجأ السوق أمس برفع قيمة الجنيه.

وتواجه مصر نقصا في الدولارات وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه. وباغت البنك المركزي الأسواق أمس الأربعاء حين رفع قيمة العملة المحلية 20 قرشا أمام الدولار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 