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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 15, 2015 4:22am GMT
 
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الأحد 15 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* رئيس وزراء فرنسا يقول إن بلاده ستواصل الغارات في سوريا

* بعد هجمات باريس..محادثات سوريا تتوصل إلى خارطة طريق للانتخابات

* السعودية ستواصل دعم المعارضين السوريين إذا لم يرحل الأسد

* كيري يقول إنه أبلغ بأن الأسد ينوي الدخول في مفاوضات حقيقية

* مسؤولون: أمريكا نفذت غارة جوية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا

* مصدر امني:اعتقال خمسة سوريين وفلسطيني ضالعين في تفجيري بيروت

* امين عام حزب الله اللبناني يدين "الهجمات الارهابية في" باريس   يتبع
 