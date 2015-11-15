متعامل: المركزي المصري يبقي الجنيه عند 7.7301 للدولار
القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعامل بسوق الصرف الأجنبي إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الأحد وذلك بعد أقل من أسبوع على خطوة رفع قيمة العملة المحلية التي فاجأت السوق.
وتواجه مصر نقصا في الدولار وضغوطا متنامية لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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