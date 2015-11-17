متعاملون: المركزي المصري يبقي سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 للدولار
القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملان في سوق صرف العملات الأجنبية لرويترز إن البنك المركزي المصري أبقى سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوع من قرار البنك المفاجئ بزيادة سعر الجنيه.
وتواجه مصر نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا أمام الدولار يوم الأربعاء الماضي. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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