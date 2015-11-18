* مسؤولان: مصر تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ بشأن الطائرة الروسية

* بوتين يتوعد بالرد بعد اعلان الكرملين أن قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في مصر