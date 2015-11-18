Sun 25 Dec 2016 | 3:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Nov 18, 2015 4:39am GMT
 
[-] نص [+]

الأربعاء 18 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مسؤولان: مصر تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ بشأن الطائرة الروسية

* بوتين يتوعد بالرد بعد اعلان الكرملين أن قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في مصر

* مكافأة مالية روسية لمن يساعد في اعتقال المسؤولين عن تحطم طائرة روسية بمصر

* فرنسا تطلب دعما أوروبيا في سوريا والعراق وأفريقيا

* مصدر فرنسي : روحاني للرئيس الفرنسي "نحتاج كل قوتنا" لمحاربة الدولة الاسلامية

* أوباما ورئيس وزراء أستراليا يناقشان زيادة الضغوط على الدولة الإسلامية   يتبع
 