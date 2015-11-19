الخميس 19 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* لافروف: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الاسد في سوريا.

* كاميرون: من الأفضل صدور قرار من الأمم المتحدة بشأن التحرك في سوريا.

* تركيا وأمريكا تكثفان حملتهما لطرد الدولة الاسلامية من منطقة حدود سورية.

* لافروف: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الاسد في سوريا.

* المرصد: مقتل ما لا يقل عن 33 من الدولة الإسلامية في ضربات جوية في سوريا.

* السيسي وبوتين يتفقان على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.