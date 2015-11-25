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الاربعاء 25 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل 12 شخصا في تفجير حافلة للحرس الرئاسي في تونس
* اوباما واردوغان يتفقان على تهدئة التوترات مع روسيا بعد اسقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود التركية-السورية
* مسؤول امريكي: الطائرة الروسية اصيبت داخل المجال الجوي السوري بعد توغل قصير في المجال الجوي التركي
* اوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي لبحث التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية
* كيري: الهجمات الفلسطينية أعمال ارهابية يجب إدانتها
* بوتين يقول إن اسقاط الطائرة سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا
* متحدثة: تركيا تطلع حلف الأطلسي على تفاصيل اسقاط طائرة روسية يتبع