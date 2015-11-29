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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 29, 2015 4:00am GMT
 
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الأحد 29 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل أربعة رجال شرطة في إطلاق نار قرب القاهرة

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* الحكومة: دبي تعتزم انفاق مليارات الدولارات على الطاقة النظيفة   يتبع
 