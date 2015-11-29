الأحد 29 نوفمبر تشرين الثاني

* مقتل أربعة رجال شرطة في إطلاق نار قرب القاهرة

* مقتل سبعة اشخاص في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة شمال العراق

* مقتل محام كردي بارز رميا بالرصاص في جنوب شرق تركيا

* الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة في اسطنبول

* المرشح الجمهوري بن كاريسون يلتقي مع لاجئين سوريين ويعارض قدومهم إلى الولايات المتحدة