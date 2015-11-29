متعاملان: المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغيير في عطاء اليوم

القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملان في سوق صرف العملات الأجنبية لرويترز إن البنك المركزي المصري سيبقى سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الأحد وهو الأول بعد تولي طارق عامر منصب محافظ البنك.