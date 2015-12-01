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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 1, 2015 4:28am GMT
 
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الثلاثاء أول ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل ثلاثة جنود سعوديين في هجوم عبر الحدود مع اليمن

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* الكرملين: بوتين لن يجتمع مع إردوغان خلال قمة المناخ   يتبع
 