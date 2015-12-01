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الثلاثاء أول ديسمبر كانون الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل ثلاثة جنود سعوديين في هجوم عبر الحدود مع اليمن
* العراق يوجه اللوم لإيران بعد اقتحام آلاف الزوار لمعبر حدودي
* العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" في دولة قطر
* التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينفذ 15 غارة على أهداف "للدولة الإسلامية"
* الاتحاد الأوروبي يقول إنه سيواصل دوره من أجل السلام في الشرق الأوسط
* اسرائيل تعلق دور الاتحاد الاوروبي في عملية السلام مع الفلسطينيين
* الكرملين: بوتين لن يجتمع مع إردوغان خلال قمة المناخ يتبع