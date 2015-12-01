مصر تنتهي من تسوية مستحقات الأجانب المعلقة بسداد 547.2 مليون دولار

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات.

وقال المركزي في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج.

لكن المركزي أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية وكذلك البورصة المصرية تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.

ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح المحققة من أنشطة أعمالهم في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.