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الخميس 3 ديسمبر كانون الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* بريطانيا تشن أولى غاراتها الجوية على سوريا بعد موافقة البرلمان على قصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية.
* روسيا تقول لديها دليل على أن تركيا المستهلك الأساسي لنفط الدولة الإسلامية.
* كاميرون يقول إن الخلاف مع روسيا بشأن مستقبل الأسد تقلص وسيتقلص أكثر مع مواصلة محادثات فيينا
* كيري: أمريكا أطلعت حكومة العراق على خطتها لنشر قوات خاصة.
* سكان: القاعدة تسيطر على زنجبار وجعار في جنوب اليمن.
* قطر ترفض تقريرا لجماعة حقوقية عن "تفشي" انتهاكات حقوق العمالة الوافدة.
* المبعوث الأممي يقول أطراف الصراع الليبي قريبة جدا من توقيع اتفاق. يتبع