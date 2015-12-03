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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 3, 2015 5:08am GMT
 
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الخميس 3 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* بريطانيا تشن أولى غاراتها الجوية على سوريا بعد موافقة البرلمان على قصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية.

* روسيا تقول لديها دليل على أن تركيا المستهلك الأساسي لنفط الدولة الإسلامية.

* كاميرون يقول إن الخلاف مع روسيا بشأن مستقبل الأسد تقلص وسيتقلص أكثر مع مواصلة محادثات فيينا

* كيري: أمريكا أطلعت حكومة العراق على خطتها لنشر قوات خاصة.

* سكان: القاعدة تسيطر على زنجبار وجعار في جنوب اليمن.

* قطر ترفض تقريرا لجماعة حقوقية عن "تفشي" انتهاكات حقوق العمالة الوافدة.

* المبعوث الأممي يقول أطراف الصراع الليبي قريبة جدا من توقيع اتفاق.   يتبع
 