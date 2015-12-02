بيان: المركزي المصري ينوي طرح عطاء استثنائي لتلبية طلبات الاستيراد

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيان رئاسي اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري سيطرح عطاء استثنائيا جديدا خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الاستيراد.

وقال البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن خطة عمل البنك التي ينوي محافظه الجديد طارق عامر تطبيقها تتضمن "طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد وزيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية."

واستعرض عامر خطة عمل البنك خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد توليه منصب المحافظ رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

ونقل البيان عن عامر قوله إن البنك يعتزم ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الحالي بعد ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي.