مقدمة 1- المركزي المصري يقول انه سيضخ المزيد من السيولة الدولارية هذا الشهر

(لاضافة تفاصيل)

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مكتب الرئاسة عقب اجتماع اليوم الاربعاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر إن البنك المركزي سيضخ المزيد من السيولة الدولارية هذا الشهر.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن خطة عمل البنك التي ينوي عامر تطبيقها تتضمن "طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد وزيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية."

واثناء الاجتماع استعرض عامر خطة عمل البنك بعد توليه منصب رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

ونقل البيان عن عامر قوله إن البنك المركزي يعتزم ضخ المزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الحالي بعد ان ضخ مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سداد جميع المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار.

ومنذ اعلان تعيينه في اكتوبر تشرين الاول إتخذ عامر سلسلة اجراءات لتزويد البنوك بالدولارات التي تحتاجها بشدة مع مواجهة البلاد نقصا في العملة الاجنبية يخنق الواردات ويلحق ضررا بالناتج الاقتصادي.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك اوائل 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في اكتوبر تشرين الاول مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

ونقل البيان عن عامر قوله اليوم الاربعاء "الاحتياطي من النقد الاجنبي مطمئن والوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة."