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المركزي المصري: الاحتياطيات الاجنبية 16.422 مليار دولار نهاية نوفمبر

Thu Dec 3, 2015 2:53pm GMT
 
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القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الاجنبية إرتفعت إلى 16.422 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني مقارنة من 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في ابريل نيسان من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في منتصف عام 2013.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 