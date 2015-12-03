مقدمة 1-الاحتياطيات الأجنبية لمصر ترتفع قليلا إلى 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر

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القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني مقارنة من 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وصدرت هذه الارقام بعد يوم من اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإبلاغه أن الاحتياطيات الأجنبية مستقرة وستتحسن.

كانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لكنها تناقصت منذ ذلك الحين مع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.