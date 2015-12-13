الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الأحد كما استقر الجنيه في معاملات السوق السوداء عند 8.56 جنيه للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشا في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وباع البنك المركزي اليوم 39.3 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الخميس ليوفر للبنوك 38.83 بالمئة من المبالغ التي طلبتها.

ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ 8.56 جنيه للدولار اليوم دون تغيير عن سعر يوم الخميس.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول ويتحكم البنك المركزي في تداول الدولار ويبيعه في عطاءات رسمية مما يبقي سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه غير نظام تخصيص الدولارات في عطاءات النقد الأجنبي بحيث يحصل عدد أقل من البنوك على مبالغ أكبر.

وفي السابق اعتادت البنوك في مصر تلقي حصة دورية من الدولارات في كل عطاء ومنذ تطبيق التغييرات قالت بعض البنوك إنها لم تتلق أي مبالغ في العطاءات الدورية.