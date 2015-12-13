المركزي المصري يعرض الدولار بسعر 7.74 جنيه في عملية خاصة

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري ضخ مزيدا من السيولة بالعملة الأجنبية بالنظام المصرفي في عملية مفاجئة اليوم الأحد حيث عرض الدولار بسعر 7.7401 جنيه.

وأضافوا أن البنك المركزي أعلن الخطوة بشكل مفاجئ قبل فترة وجيزة من انتهاء يوم العمل الذي شهد عطاء تقليديا باع فيه البنك المركزي الدولار بسعر 7.7301 جنيه. ومن غير الواضح حجم العملة الأجنبية الذي ضخه البنك المركزي إجمالا حيث لا يعرف كل بنك إلا الحصة التي سيتلقاها.