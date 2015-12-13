مقدمة 1-المركزي المصري يبيع دولارات للبنوك في عملية استثنائية لتخفيف أزمة شح العملة

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القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول مصرفي اليوم الأحد إن البنك المركزي المصري تدخل بشكل مباشر لبيع الدولار للبنوك بسعر 7.7401 جنيه للدولار بعيدا عن آلية الانتربنك الدولاري أو العطاء الاستثنائي.

وقال المسؤول الذي يعمل بقطاع الخزانة بأحد البنوك لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "قام البنك المركزي عصر اليوم بين الرابعة والخامسة بتغطية شريحة جديدة من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التي منحتها البنوك لعملائها من المستوردين."

وأضاف "إنها عملية استثنائية بسعر استثنائي يزيد قرشا عن العطاء الدولاري الدوري الذي يطرحه البنك المركزي."

ورجح المسؤول أن يكون الدولار في العطاء الدوري القادم يوم الثلاثاء هو نفس سعر عطاء اليوم وهو 7.7301 جنيه للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشا في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال متعاملون في بنوك حكومية وخاصة إن البنك المركزي فتح بشكل مفاجيء بين الساعة الرابعة والخامسة من عصر اليوم باب تلقي عروض شراء الدولار من البنوك ولبى بعض طلبات الشراء الدولار للبنوك تمثل شريحة جديدة من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التي كانت البنوك قد منحتها للمستوردين بالعملة الأجنبية.

ولم يتسن تحديد نسبة الشريحة من الطلبات الإجمالية أو حجمها.