متعاملون: المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه عند 7.7301 للدولار في عطاء اليوم
القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي للعملة الأجنبية اليوم الخميس دون تغيير عن عطاء الثلاثاء الماضي.
ويأتي تثبيت العملة المحلية اليوم في مصر رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الليلة الماضية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009.
وقامت السعودية والإمارات والكويت والبحرين برفع أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأمريكي.
وتواجه مصر نقصا في الدولارات وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.
وكان البنك المركزي المصري تدخل بشكل مباشر لبيع الدولار للبنوك بسعر 7.7401 جنيه للدولار بعيدا عن آلية الانتربنك الدولاري أو العطاء الاستثنائي الأحد الماضي.
ومنذ اعلان تعيينه في اكتوبر تشرين الاول اتخذ طارق عامر محافظ المركزي الجديد سلسلة اجراءات لتزويد البنوك بالدولارات التي تحتاجها بشدة مع مواجهة البلاد نقصا في العملة الاجنبية يخنق الواردات ويلحق ضررا بالناتج الاقتصادي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك اوائل 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في اكتوبر تشرين الاول مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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