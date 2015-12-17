مقدمة 1-الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

(لإضافة نتيجة العطاء الرسمي)

القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الخميس كما استقر الجنيه في معاملات السوق السوداء عند 8.58 جنيه للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشا في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وباع البنك المركزي اليوم 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الخميس ليوفر للبنوك 37.74 بالمئة من المبالغ التي طلبتها.

ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ 8.58 جنيه للدولار اليوم دون تغيير عن سعر يوم الثلاثاء.