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الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

Thu Dec 24, 2015 10:08am GMT
 
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القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الخميس واستقرت العملة في معاملات السوق السوداء.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وباع البنك المركزي اليوم 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الثلاثاء ليوفر للبنوك 37.74 بالمئة من المبالغ التي طلبتها.

ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ اليوم 8.57 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن سعر يوم الثلاثاء البالغ 8.58 جنيه للدولار. (تغطية صحفية أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 