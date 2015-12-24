محافظ المركزي المصري: ضخ 8.3 مليار دولار للاستيراد والمستثمرين في 45 يوما

القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الخميس إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

غير أن عامر أحجم عن التعليق بخصوص مصدر الدولارات.

وذكر أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح السبب".

وردا على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز امس عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال عامر "هذا الكلام ليس دقيقا."

وأضاف "نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء."

ولم يخض المحافظ في تفاصيل.