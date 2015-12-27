متعاملون: المركزي المصري يبقي على سعر الجنيه دون تغيير في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 للدولار في عطاء العملة الصعبة للبنوك اليوم الأحد بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس الخميس الماضي.

وتواجه مصر نقصا في الدولارات وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.

ومنذ اعلان تعيينه في اكتوبر تشرين الاول اتخذ طارق عامر محافظ المركزي الجديد سلسلة اجراءات لتزويد البنوك بالدولارات التي تحتاجها بشدة مع مواجهة البلاد نقصا في العملة الاجنبية يخنق الواردات ويلحق ضررا بالناتج الاقتصادي.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك اوائل 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في اكتوبر تشرين الاول مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.